Азербайджанская делегация провела ряд важных официальных встреч в Иране - ФОТО

Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым в рамках визита в Исламскую Республику Иран провела встречи в расширенном составе с официальными лицами этой страны.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Кабинете Министров, на встречах было подчеркнуто, что искренние отношения, сложившиеся между главами двух государств, оказывают очень позитивное влияние на развитие двусторонних связей и ускорение реализации совместных проектов.

В ходе визита на встрече с председателем парламента Ирана Мохаммадом Галибафом была отмечена важная роль парламентов в реализации выдвинутых нашими странами совместных инициатив и дальнейшем укреплении взаимных связей.

Затем делегация встретилась с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи, были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

В рамках визита делегация также провела плодотворные обсуждения с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом и министром энергетики Аббасом Алиабади, были рассмотрены важные для экономики обеих стран проекты и перспективы сотрудничества.