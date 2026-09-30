С этой даты лимит в 20 тысяч манатов по электронным переводам станет годовым

В Азербайджане обновляется механизм отчетности по электронным денежным переводам перед Службой финансового мониторинга.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Banker.az, согласно решению, подписанному председателем Правления СФМ Зауром Фатизаде 21 апреля текущего года, внесены изменения в порядок передачи финансовыми структурами информации об электронных денежных переводах в ведомство.

В соответствии с законодательством «О борьбе с легализацией денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма», документы по операциям, превышающим установленный лимит, должны представляться в СФМ.

В чем главное новшество?

Хотя пороговая сумма остается неизменной на уровне 20 000 манатов (или ее эквивалента в иностранной валюте), принцип ее расчета будет иным. Теперь этот лимит будет применяться в рамках одного календарного года и распространяться на каждую последующую операцию по электронному переводу, совершаемую клиентом в течение года.

Требование в отношении бенефициаров юридических лиц:

Структуры, ответственные за мониторинг, должны направить в Службу информацию о конечных бенефициарных собственниках своих клиентов, являющихся юридическими лицами, до 31 декабря 2027 года.

Новые правила вступают в силу с 1 октября.