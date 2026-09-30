На улице Зардаби в Баку прорвало водяную трубу - ФОТО

В Ясамальском районе по адресу: улица Гасан бека Зардаби, 69, прорвало водяную трубу.

Кадры в связи с происшествием были опубликованы в социальных сетях. На видео видно, что вода бьет вокруг под сильным давлением, а во дворе жилого дома скопилось большое количество воды.

В ответ на запрос 1news.az в ОАО «Водоснабжение крупных городов» сообщили, что на данном участке водопровода произошла авария.

«Как только поступила информация, на территорию незамедлительно были направлены бригада и техника. Утечка воды была предотвращена, в настоящее время ведутся работы по ремонту и восстановлению линии», - отмечается в информации.