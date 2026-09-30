Ирак подтвердил окончание миссии международной коалиции в стране

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди официально объявил об окончании миссии международного альянса во главе с США на территории страны.

«Миссия международной коалиции в Ираке завершилась победой, и теперь мы должны сохранить ее наследие. Начинается новый этап — этап суверенного Ирака», — заявил он в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню суверенитета страны.

Аз-Зейди, слова которого приводит агентство INA, подчеркнул также, что вывод сил коалиции из Ирака «не означает окончания борьбы с терроризмом», но «знаменует переход к этапу, на котором Багдад сам будет отвечать за безопасность и стабильность страны». При этом, отметил иракский премьер, сотрудничество с членами коалиции продолжится — в том числе в сфере обмена технологиями ради обеспечения безопасности внутри республики.

Источник: ТАСС