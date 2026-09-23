США пригласили Путина на саммит G20

Администрация США направила президенту России Владимиру Путину приглашение на декабрьский саммит «двадцатки», который пройдёт 14–15 декабря в Дорале, пригороде Майами (штат Флорида).

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс‑конференции после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 81‑й сессии Генассамблеи ООН в Нью‑Йорке, передает ТАСС.

«Мы пригласили президента Путина. Мы надеемся, что он примет приглашение», — сказал Рубио.