Азербайджан и Иордания вводят безвизовый режим: что изменится?
Милли Меджлис утвердил соглашение между правительствами Азербайджана и Иордании о взаимном освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований.
Соответствующий законопроект был включен в повестку первого заседания осенней сессии парламента, которое проходит сегодня.
Согласно документу, граждане Азербайджана смогут находиться в Иордании без визы в течение 90 дней.
Соглашение было подписано 8 июля 2026 года в Баку.
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