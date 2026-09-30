Азербайджан и Иордания вводят безвизовый режим: что изменится?

Милли Меджлис утвердил соглашение между правительствами Азербайджана и Иордании о взаимном освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований.

Соответствующий законопроект был включен в повестку первого заседания осенней сессии парламента, которое проходит сегодня.

Согласно документу, граждане Азербайджана смогут находиться в Иордании без визы в течение 90 дней.

Соглашение было подписано 8 июля 2026 года в Баку.