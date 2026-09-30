Для стартапов будут введены новые налоговые льготы

С 1 января 2027 года сроком на 10 лет, если доля участия или акция принадлежит юридическому лицу, являющемуся субъектом микро- и малого предпринимательства, получившему свидетельство «Стартап» или свидетельство о регистрации технологического парка и не занимающемуся иной деятельностью, 100% доходов налогоплательщика, полученных от отчуждения доли участия или акции, будут освобождены от подоходного налога и налога на прибыль как минимум на 3 года.

Как сообщает АПА, это отражено в предложенной поправке в Налоговый кодекс, вынесенной сегодня на обсуждение на заседании Милли Меджлиса.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.