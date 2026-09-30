Ильхам Алиев: Качество продукции оборонной промышленности Азербайджана высоко оцениваются на международном уровне

Качество и надежность продукции оборонной промышленности Азербайджана сегодня высоко оцениваются на международном уровне.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам 6-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2026 и 15-й юбилейной Международной выставки «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» – Securex Caspian 2026.

Глава государства также отметил в обращении, что выставка ADEX имеет особое значение с точки зрения представления международной общественности мощи и потенциала оборонно-промышленного комплекса нашей страны, в том числе инновационных технологий, а также современной продукции и новых достижений оборонно-промышленных предприятий наших партнеров.