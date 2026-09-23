Эрдоган встретился с Пашиняном в Нью-Йорке — ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках визита в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Встреча состоялась в «Тюркском доме» в Нью-Йорке и прошла в закрытом для прессы формате, сообщает Азертадж.

На встрече обсуждались отношения между Турцией и Арменией, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган заявил о поддержке процесса нормализации в сферах двусторонней торговли и транспорта, подчеркнув важность сохранения позитивной динамики.

Президент Турции также заявил, что его страна приветствует взаимные шаги, предпринимаемые в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Во встрече также принял участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

21:45

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщают турецкие СМИ, встреча состоялась в «Тюркском доме» в Нью-Йорке.