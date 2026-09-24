Число погибших военных в Мангистауской области возросло до 12 - ОБНОВЛЕНО

Число погибших военнослужащих в результате происшествия в Мангистауской области Казахстана возросло до 12.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале областной администрации.

По уточненным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погодных условий в море были унесены 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, поиски еще двух продолжаются.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются в усиленном режиме под руководством заместителя премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева.

13:55

Правоохранительные органы Казахстана начали расследование уголовного дела после гибели военнослужащих во время учений на Каспии.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

"По факту гибели военнослужащих во время учений в Актауском гарнизоне возбуждено и расследуется уголовное дело. Создана оперативно-следственная группа. На месте происшествия находятся сотрудники МВД, МЧС и прокуратуры", - говорится в сообщении.

Отмечено, что проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы.

13:13

19 военнослужащих Казахстана унесло в море во время учений на Каспии, погибли 9 человек.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на Минобороны республики.

Отмечается, что троих военнослужащих спасли, в том числе один госпитализирован. Ведутся поиски остальных.

"На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства спасательных служб. В поисково-спасательной операции задействованы подразделения Военно-морских сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям, авиация и другие соответствующие службы", – говорится в сообщении военного ведомства Казахстана.

На место происшествия экстренно направилась комиссия Минобороны во главе с главой ведомства генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым.