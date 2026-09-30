В ходе учений «Сила единства - 2026» успешно выполнены задачи очередного этапа - ФОТО - ВИДЕО

На совместных военных учениях «Сила единства – 2026», проходящих в Азербайджанской Республике, успешно выполнены задачи очередного этапа.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны, в соответствии с планом были выполнены мероприятия по переброске личного состава на бронетранспортёрах в район проведения операции, ведению боя в населенном пункте, проделыванию проходов в минных полях, штурму позиций условных террористов и зачистке объекта от противника с последующим его захватом, а также уничтожению бронетехники условного противника с применением противотанковых средств.

В ходе штурма военнослужащие выполнили поставленные задачи при огневой поддержке боевых вертолетов, бронетехники и артиллерийских средств, были отработаны практические навыки взаимодействия и координации.

Военнослужащие стран-участниц успешно выполнили поставленные задачи, проявив высокий профессионализм.

Отметим, что основной целью учений является совершенствование практических навыков военнослужащих, обеспечение слаженного взаимодействия личного состава с вооружением и военной техникой, а также расширение возможностей по оперативному и скоординированному выполнению поставленных задач.