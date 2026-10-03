В Латвии начались парламентские выборы

В Латвии началось голосование на парламентских выборах.

Как передает 1news.az, об этом сообщает телеканал Euronews.

Предварительные результаты выборов ожидаются в субботу вечером, а окончательные официальные результаты должны быть обнародованы в воскресенье.

Согласно прогнозам, наибольшее количество голосов может получить блок «Объединенный список» премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса.

На втором месте с результатом 9,4% находится группа «Суверенная власть и Альянс молодых латвийцев». Далее следует партия «Латвия первая» с результатом 9,2%.