Шахин Мустафаев встретился с министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег

В рамках визита делегации во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым в Исламскую Республику Иран состоялась встреча сопредседателей (с азербайджанской стороны заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, с иранской - министр дорог и городского развития Фарзане Садег) Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Кабинете Министров, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние связей в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и гуманитарной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, и перспективы развития сотрудничества.

Состоялись обсуждения относительно текущего состояния исполнения соглашений, достигнутых по итогам 17-го заседания Государственной комиссии, прошедшего в феврале этого года в Баку, и мер, предусмотренных в подписанном Меморандуме о взаимопонимании.

Заместитель премьер-министра отметил, что активный политический диалог и дружественные отношения между президентами Ильхамом Алиевым и Масудом Пезешкианом придают важный импульс развитию связей двух стран.

Он особо отметил встречу между лидерами в Бишкеке.

Отметив работу, проделанную за прошедший период, Ш. Мустафаев подчеркнул важность ускорения процесса реализации согласованных проектов и продолжения скоординированной деятельности между профильными структурами.

В ходе беседы одним из основных вопросов обсуждения в сфере транспорта и транзита стало развитие Международного транспортного коридора Север-Юг, повышение его пропускной способности.

С удовлетворением отмечалось завершение строительства автомобильного моста Агбенд-Келале, обсуждены вопросы, связанные с вводом в эксплуатацию погранично-пропускной инфраструктуры.

Также были рассмотрены меры по завершению работ на Астаринском грузовом терминале и расширению его возможностей по перевалке грузов.

Был проведен обмен мнениями вокруг перспективных инфраструктурных проектов между двумя странами.

На встрече была достигнута договоренность о продолжении деятельности в направлениях развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, последовательного исполнения договоренностей, достигнутых на 17-м заседании Госкомиссии, и ускорения реализации совместных проектов.