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Арестован глава одного из центральных районов Стамбула

Редакция 1news08:55 - Сегодня
Арестован глава одного из центральных районов Стамбула

В Турции арестован глава администрации района Эюпсултан — одного из центральных районов Стамбула — Митат Бюлент Озмен.

Вместе с ним заключены под стражу еще 12 подозреваемых в рамках расследования, проводимого генеральной прокуратурой Анкары. Все задержанные этапированы в Анкару для проведения процессуальных действий.

Фигурантам дела инкриминируются «участие в преступной организации», «получение взятки» и «манипуляции при проведении тендеров в государственных организациях». В общей сложности в рамках дела 28 подозреваемым вменяются «участие в ОПГ», «получение и дача взятки», а также «коррупция на торгах». Некоторым из задержанных назначена мера пресечения в виде судебного контроля.

Митат Бюлент Озмен начинал профессиональную карьеру в 1971 году в МИД Турции, затем занимал должность генерального директора и члена совета директоров газораспределительной компании İGDAŞ. На муниципальных выборах 2024 года баллотировался от Народно-республиканской партии (CHP) на пост главы муниципалитета Эюпсултан и одержал победу.

Источник: NTV

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