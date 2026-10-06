Арестован глава одного из центральных районов Стамбула

В Турции арестован глава администрации района Эюпсултан — одного из центральных районов Стамбула — Митат Бюлент Озмен.

Вместе с ним заключены под стражу еще 12 подозреваемых в рамках расследования, проводимого генеральной прокуратурой Анкары. Все задержанные этапированы в Анкару для проведения процессуальных действий.

Фигурантам дела инкриминируются «участие в преступной организации», «получение взятки» и «манипуляции при проведении тендеров в государственных организациях». В общей сложности в рамках дела 28 подозреваемым вменяются «участие в ОПГ», «получение и дача взятки», а также «коррупция на торгах». Некоторым из задержанных назначена мера пресечения в виде судебного контроля.

Митат Бюлент Озмен начинал профессиональную карьеру в 1971 году в МИД Турции, затем занимал должность генерального директора и члена совета директоров газораспределительной компании İGDAŞ. На муниципальных выборах 2024 года баллотировался от Народно-республиканской партии (CHP) на пост главы муниципалитета Эюпсултан и одержал победу.

Источник: NTV