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Депутат: Идеологическая безопасность начинается со школы

Редакция 1news10:26 - Сегодня
Депутат: Идеологическая безопасность начинается со школы

Сегодня под безопасностью понимается не только защита границ.

Об этом 1news.az сообщил депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев:

«Сегодня под безопасностью понимается не только защита границ. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на VIII Съезде партии «Ени Азербайджан» четко выразил это: «Идеологическая безопасность так же важна, как и физическая, поскольку идеологическая диверсия направлена внутрь страны».

По словам главы государства, наши границы надежно защищены с помощью современных технологий. Однако не все угрозы приходят через границу. Президент сказал об этом: «Идеологические риски не знают границ, особенно в нынешнем мире, в мире интернета, в мире кибератак, в мире искусственного интеллекта». Категорией, на которую такие воздействия нацелены больше всего, являются дети и молодежь, чье мировоззрение еще только формируется.

Как же это предотвратить? Ответ Президента на этот вопрос также ясен: «В первую очередь, конечно же, образование. Чем более образованным, знающим, грамотным будет наш народ, тем меньше он будет поддаваться этой лжи, этим слухам, этим полным яда идеологическим провокациям. Во вторую очередь, патриотизм».

Некоторые зарубежные центры пытаются воздействовать на общество через управляемые ими медиа и социальные сети. Они также используют религиозный фактор как инструмент, пытаются создать противоречия между конфессиями и привлечь молодежь в радикальные течения. Именно поэтому роль школы становится еще более важной. Школа — это не просто место, где дают знания. Это социальный институт, который готовит детей к совместной жизни и формирует будущее общества. Изменения, внесенные в Закон «Об общем образовании», также служат этой цели: обеспечить единый подход в государственных школах.

Единая школьная форма является одной из основных частей этого подхода. Когда дети одеты одинаково, материальная разница между семьями незаметна. Это снижает ощущение социального неравенства и предотвращает риски дискриминации. Форма также укрепляет у учащихся чувство привязанности к коллективу, ответственность и чувство школьной идентичности. Речь идет не только об одежде. Это одновременно вопрос философии образования и социальной адаптации.

Требования относятся не только к учащимся. «Требования к одежде для обучающих в государственных общеобразовательных учреждениях» определяют единые правила и для учителей. Если ученики носят форму, то появление учителя в деловом стиле также является частью общей культуры школы. Такой стиль показывает, что учитель является как представителем образовательного учреждения, так и носителем профессиональных стандартов».

Депутат также подчеркнул, что одежда ученика и учителя должна быть простой и опрятной, чтобы положительно влиять на общественный авторитет школы:

«Одежда учителя должна быть простой и аккуратной. Она не должна мешать работе и управлению уроком, не должна отвлекать внимание учеников. В то же время она должна формировать у учащихся правильное отношение к культуре одежды. Внешний вид учителя защищает его педагогический авторитет и оказывает положительное влияние на общественный авторитет школы.

В решении этого вопроса есть доля каждого. Родители должны соблюдать правила школы и объяснять своим детям суть этих правил. Учителя должны указывать путь ученикам своим примером. А руководство школы должно разъяснять правила и применять их ко всем одинаково. Общество же не должно верить слухам, распространяемым в социальных сетях, а брать информацию из официальных источников».

В заключение депутат отметил, что в итоге единое правило в школе — это не только вопрос дисциплины. Это путь воспитания образованного поколения, растущего в духе единства и солидарности, обладающего сильным иммунитетом против идеологических провокаций.

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