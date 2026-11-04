Новый старт: Индия и Азербайджан перезагружают отношения

Научный сотрудник программы стратегических исследований исследовательского фонда Observer Research Foundation (ORF) Айджаз Вани анализирует, как Индия и Азербайджан преодолевают период охлаждения.

У Индии и Азербайджана есть возможность превратить осторожную перезагрузку в прочное партнерство, опирающееся на транспортную связность, торговлю и институционализированное взаимодействие, пишет эксперт в своей статье, опубликованной на ресурсе ORF.

«Отношения между Индией и Азербайджаном, похоже, готовятся к осторожному возобновлению активного взаимодействия после периода открытой напряженности. В основе этого сдвига лежат вопросы транспортной связности и торговли, даже несмотря на то, что обе страны вынуждены учитывать меняющуюся динамику на Южном Кавказе и растущее трение между ведущими державами, которое существенно сказывается на Глобальном Юге», - отметил эксперт.

По его словам, сегодня стороны подтверждают взаимную заинтересованность в углублении связей и расширении сотрудничества в сфере торговли, энергетики, транспортных коридоров и туризма: «Эта двусторонняя перезагрузка разворачивается на фоне мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, которое Индия приветствовала, и решения Еревана установить дипломатические отношения с Пакистаном».

Далее автор пишет: «Отношения двух стран уходят корнями в давнюю историю культурного и экономического обмена, восходящую к временам древнего Шелкового пути. Это общее наследие ярко отражено в бакинском храме огнепоклонников Атешгях XVIII века, где надписи на деванагари и гурмукхи свидетельствуют о давних торговых связях. Визит Джайшанкара в этот храм дополнительно подчеркнул неизменную важность этих исторических уз.

Индия стала одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана в декабре 1991 года после распада Советского Союза, а в 1998 году государства формализовали свое экономическое партнерство соглашением об экономическом и техническом сотрудничестве. Двусторонняя торговля существенно выросла — с 50 млн долларов США в 2005 году до 1,882 млрд долларов США в 2022 году. Со значением 1,435 млрд долларов США в 2023 году Индия занимала седьмое место среди крупнейших торговых партнеров Азербайджана. Хотя в 2024 году объем торговли снизился до 966 млн долларов США, а в 2025 году — до 401 млн долларов США, возобновившийся дипломатический диалог помогает вернуть позитивную динамику: за первые девять месяцев 2026 года двусторонний товарооборот достиг 600 млн долларов США.

В Азербайджане работают более 2000 индийских компаний, что создает прочный фундамент для расширения коммерческого сотрудничества и углубления этого многолетнего партнерства. В частности, компания ONGC Videsh Limited (OVL) укрепила свое энергетическое присутствие в стране, инвестировав более 1,2 млрд долларов США в разработку нефтегазовых месторождений «Азери — Чираг — Гюнешли» (АЧГ) и трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД). Эти обязательства продолжились и в 2024 году, когда инвестиция в размере 60 млн долларов США позволила OVL увеличить свою долю до 2,925% в АЧГ и до 3,097% в трубопроводе БТД. Во время визита Джайшанкара обе стороны договорились углублять сотрудничество в нефтегазовом и энергетическом секторах, а также распространить его на другие перспективные направления, такие как туризм, торговля и инвестиции».

«Международный транспортный коридор (МТК) «Север — Юг», ратифицированный 13 государствами, связывает Южный Кавказ, Россию и Центральную Азию с Аравийским морем. Индия и Азербайджан проявляют высокую заинтересованность в этом коридоре, который способен сыграть ключевую роль в укреплении региональной связности и расширении торговли. Обе страны участвуют в западном маршруте МТК «Север — Юг», который соединяет индийский порт Джавахарлала Неру с иранскими портами Бендер-Аббас и Чабахар, затем проходит через Азербайджан вдоль западного побережья Каспийского моря и далее идет в Россию и Европу. Протягиваясь примерно на 5 100 километров, этот маршрут может сократить время транзита почти на 40%, а транспортные расходы — примерно на 30%, что принесет ощутимую выгоду региональной коммерции и сотрудничеству. Завершение выкупа земель, проводимые изыскательские работы и начальная стабилизация грунта позволяют рассчитывать, что 164-километровая железнодорожная линия Решт — Астара будет завершена в течение ближайших трех лет, что дополнительно снизит время и стоимость перевозок по этому важному маршруту. Иран также завершил строительство стратегической железнодорожной линии Чабахар — Захедан протяженностью 730 километров, которая, как ожидается, облегчит доступ Индии к Центральной Азии, Афганистану и восточной части России.

Азербайджан также становится ключевым связующим звеном между коридорами «Восток — Запад» и «Север — Юг» — в точке, где «Срединный коридор» пересекается с западным маршрутом МТК «Север — Юг». Это стратегическое положение открывает Индии возможность обеспечить более надежный и устойчивый доступ к европейским рынкам, подкрепляя транспортную связность Индии по мере роста ее глобального экономического и геополитического влияния. Баку также тесно соотносится с евразийскими амбициями Нью-Дели и его политикой «Подключения Центральной Азии» (Connect Central Asia). Официальное участие Азербайджана в консультативном формате стран Центральной Азии в Ташкенте в ноябре 2025 года расширило формат «C5» (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) до «C6», создав новые возможности для регионального сотрудничества», - пишет эксперт.

В ходе визита в Азербайджан главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара были обсуждены вопросы увеличения количества еженедельных авиарейсов с 14 до 42: «Авиакомпании Air India и Azerbaijan Airlines также заключили код-шеринговое соглашение. Оказываемая Азербайджаном помощь в эвакуации индийских граждан, включая студентов, из Ирана во время конфликта на Ближнем Востоке ранее в этом году дополнительно отражает глубину установившегося партнерства».

«Индии и Азербайджану по-прежнему необходимо выстраивать диалог с учетом отношений каждого из них с третьими странами — от поддержки Пакистана со стороны Баку до оборонного сотрудничества Нью-Дели с Арменией. Индия приветствовала мирное соглашение между Баку и Ереваном и выразила надежду, что оно заложит основу для долгосрочной стабильности», - пишет автор.

«Стабильный Южный Кавказ мог бы стимулировать экономический рост, опираясь на надежную и устойчивую транспортную связность», - отмечает эксперт. По его мнению, для того чтобы реализовать весь потенциал отношений, Индия и Азербайджан должны рассматривать друг друга как долгосрочных партнеров, строя связующие узлы на основе взаимного уважения.

«Возобновившийся импульс в двусторонних отношениях теперь должен трансформироваться в надежную транспортную связность, расширение торговли и регулярный политический диалог на высоком уровне. Помимо этого, Индия и Азербайджан обладают значительным потенциалом для углубления сотрудничества в стратегических секторах, борьбе с терроризмом и обеспечении региональной безопасности в условиях нестабильной Евразии.

В условиях международной обстановки, отмеченной конфликтами, обе страны могут внести конструктивный вклад в дело мира на Южном Кавказе и в Евразии в целом. Для этого потребуется более институционализированный характер отношений и регулярные консультации, в том числе по вопросам «различных точек зрения на отдельные проблемы»», - считает Айджаз Вани.