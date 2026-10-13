Нигяр Арпадараи: У ребенка нет свободы выбора религии, это осознанная прерогатива взрослых

Девочки одевают хиджаб, потому что им так сказали старшие, и не надо выдумывать другие объяснения, меня не убедят комментарии о том, что кто-то сделал этот выбор сам.

Об этом 1news.az заявила депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи.

«Это будет обычной манипуляцией: решение надеть хиджаб так или иначе принимается под чьим-то влиянием. У ребенка нет свободы выбора религии — это осознанная прерогатива взрослых.

Я не осуждаю и не критикую тех, кто сделал такой выбор. Но жду взаимного уважения и к моему решению — решению светской мусульманки, принятому в зрелом возрасте, — как и к выбору любого человека.

Данная ситуация — не выбор, а классический пример того, как социальная структура подрывается с помощью индоктринации меньшинства. Подобную технологию неоднократно и успешно применяли во многих странах на протяжении XX века. И проблема заключается не в самом хиджабе, а в том, что этот инструмент используется для разрушения, прикрываясь благообразными лозунгами о правах девочек. Раз за разом общества попадаются в эту ловушку, и даже образованные люди начинают рассуждать о свободе выбора в ситуациях, когда происходящее диаметрально противоположно самой идее свободы. О какой свободе выбора может идти речь при индоктринации?

С той лишь разницей, что в каждом обществе — своя благодатная почва для конфликта. На Западе линиями раздела стали феминизм, права сексуальных меньшинств и миграционная политика. В Латинской Америке — левые движения и вопросы социальной справедливости. В других регионах такими триггерами часто выступают этнические или религиозные группы.

Общим же является то, что предмет конфликта всегда обладает колоссальным потенциалом: он способен как сплотить, так и расколоть общество. И именно в эту уязвимую точку бьют те, чья цель — дестабилизация.

Внимательный анализ изложенного выше подтверждает: рассматриваемая ситуация лежит вне религиозной плоскости. Это вопрос использования конкретных политических технологий.

Религиозные убеждения в данном случае — лишь спусковой крючок, триггер, но никак не первопричина. Подобные политтехнологии в разные годы уже использовались в Косово, Турции, Индонезии, Узбекистане, Австрии, Бельгии и многих других странах.

Свобода вероисповедания имеет к данной ситуации лишь косвенное отношение, ведь речь идет об использовании религиозного фактора в политических целях, а не о самой вере. В Азербайджане никогда не было и нет преследований за религиозные убеждения. Напротив, в стране активно строятся и восстанавливаются мечети, церкви, синагоги и другие религиозные комплексы.

Задача государства в подобной ситуации — именно в этом: не допустить превращения религии в политический инструмент, то есть сохранить принцип светскости, одновременно защищая право граждан на свободу вероисповедания.

Азербайджанское государство, прошедшее грандиозный путь становления за последние десятилетия, должно действовать исключительно в национальных интересах. Главные из них — неустанная работа над единством нации, устранение расколообразующих факторов и защита от внешнего влияния. Однако, справедливости ради, добиваться этого нужно из года в год через образование и просвещение. Высокообразованное общество с подобными вызовами попросту не сталкивается.

И нужно помнить: наши оппоненты годами и с большим терпением сеют семена раздора в нашем обществе», - заявила депутат.