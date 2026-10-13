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Пашинян назвал подписание и ратификацию мирного договора с Баку ключевым приоритетом

Редакция 1news10:35 - Сегодня
Пашинян назвал подписание и ратификацию мирного договора с Баку ключевым приоритетом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости в ближайшее время сосредоточить усилия на подписании и ратификации мирного договора с Азербайджаном.

Об этом он сообщил в ходе видеообращения, опубликованного в его социальных сетях, передают армянские СМИ.

По словам главы армянского правительства, заключение данного соглашения станет важным шагом для обеспечения долгосрочного будущего страны.

«Как только это произойдёт, мы сможем сказать, что заложили фундамент долговечности армянской государственности», — подчеркнул Пашинян.

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