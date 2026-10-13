Тиктокеру «Рошка» вынесли приговор

Завершился судебный процесс по уголовному делу задержанного полицией тиктокера Ровшана Сулейманова по прозвищу «Рошка».

Как сообщает АПА, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Романа Алекперли был оглашён приговор.

Согласно приговору, Ровшан Сулейманов приговорён к 3 годам лишения свободы.

Отметим, тиктокер Ровшан Сулейманов по прозвищу «Рошка» был задержан в январе этого года в результате оперативных мероприятий, проведённых полицией в рамках борьбы с пропагандой аморального поведения в прямых эфирах.

Решением Насиминского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Ему было предъявлено обвинение по статье 234.1-1 Уголовного кодекса (незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка, перевозка наркотических средств или психотропных веществ в значительном размере без цели сбыта, совершённые в крупном размере).

Напомним, ранее Ровшан Сулейманзаде подвергался административному аресту.