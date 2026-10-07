Совет по медиа: Сообщения об «азербайджанском следе» в деле экс-главы германской разведки - дезинформация

Совет по медиа и вещанию назвал дезинформацией упоминание Азербайджана в расследовании, связанном с бывшим руководителем Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугустом Ханнингом.

Совет заявляет, что утверждения, распространяемые рядом зарубежных медиаресурсов в рамках расследования в отношении Ханнинга, в которых упоминается Азербайджан, носят характер дезинформации и расцениваются как часть проводимой в последнее время интенсивной кампании по очернению Азербайджана.

«Вызывает серьезную обеспокоенность представление широкой аудитории в качестве факта необоснованных утверждений, связывающих Азербайджан с указанным расследованием. Эти утверждения были первоначально распространены немецким изданием Der Spiegel, а затем растиражированы Reuters, AFP, France 24, The Times, The Telegraph и другими международными медиаресурсами. Распространение подобных материалов без ссылки на официальные источники является неприемлемой информационной манипуляцией.

Целью сил, стоящих за этой дезинформационной операцией, является нанесение ущерба азербайджано-германским отношениям, которые в последнее время получили дальнейшее развитие.

Совет по медиа и вещанию Азербайджанской Республики решительно осуждает подобные дезинформационные кампании, направленные на необоснованное представление Азербайджана в негативном контексте в международном информационном пространстве, и призывает международные медиасубъекты строго соблюдать основные принципы профессиональной журналистики, в том числе принципы точности, объективности, ссылки на надежные источники и проверки информации, не допускать распространения не соответствующих действительности сведений и манипулирования общественным мнением», - подчеркивается в заявлении Совета.

Отметим, что по утверждениям Der Spiegel, задержанный накануне за шпионаж экс-глава разведки Германии Аугуст Ханнинг, якобы «предположительно, готовил аналитический доклад для разведки Азербайджана».

Ханнинг возглавлял BND с 1998 по 2005 год. После ухода из разведки он стал статс-секретарем МВД Германии, позднее занимался предпринимательской деятельностью.

Расследование в отношении Ханнинга началось после обысков в его доме и офисах в сентябре 2025 года по другому делу - о предполагаемом похищении детей предпринимательницы Кристины Блок. При изучении изъятых материалов полиция обнаружила электронный носитель с секретными документами разведки ФРГ, пишет РБК. После этого материалы передали федеральным властям, а в мае 2026 года Генпрокуратура начала расследование в отношении Ханнинга и предполагаемого источника информации в разведслужбе.