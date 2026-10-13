Сельму Блэр задержали после дебоша на борту самолёта

Американская актриса Сельма Блэр, известная по фильмам «Жестокие игры», «Хеллбой» и «Блондинка в законе», устроила дебош на борту самолёта Delta Airlines, следовавшего в Нью-Йорк, и была задержана полицией.

Как сообщает TMZ, актриса попыталась открыть дверь самолёта во время полёта, после чего ударила кулаком одного бортпроводника и укусила другого.

По данным портала, членам экипажа потребовалась медицинская помощь: один из них получил травму носа, другой — укусы. Кроме того, Блэр билась головой о перегородку салона.

Авиавласти Нью-Йорка подтвердили, что двое бортпроводников получили травмы, один из них был госпитализирован. После приземления в международном аэропорту имени Джона Кеннеди актрису задержали и доставили в больницу для медицинского освидетельствования. Расследованием происшествия занялось Федеральное бюро расследований (ФБР).

Представитель Блэр объяснил её поведение внезапным ухудшением состояния здоровья: «Сельма столкнулась с неотложным медицинским состоянием, которое привело к подобному поведению. Сразу после посадки ей была оказана помощь, сейчас её состояние оценивается как стабильное».

Пока неизвестно, будут ли актрисе предъявлены уголовные обвинения.

Это не первый подобный инцидент с участием Блэр. В 2016 году её также сняли с авиарейса на носилках после эмоционального срыва на борту самолёта.