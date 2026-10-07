Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Узбекистана проведены консульские консультации

7 октября в Баку состоялись очередные консульские консультации между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел Узбекистана.

Как сообщили в Управлении пресс-службы МИД, азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил начальник Консульского управления ведомства Эмиль Сафаров, а узбекистанскую делегацию - заместитель начальника Консульско-правового управления Абдувахит Турсунов.

Во встрече также приняли участие представители Министерства юстиции, Министерства науки и образования, Государственной миграционной службы, Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, а также посольства Узбекистана в нашей стране.

В ходе консульских консультаций состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в консульской сфере между двумя странами.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в сферах юстиции, образования, пограничной, миграционной, а также других важных областях, в том числе подчеркнули важность укрепления взаимной договорно-правовой базы для обеспечения прав и защиты граждан.

В завершение переговоров руководители делегаций двух стран подписали протокол встречи.