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Омер Челик: Некоторые страны пытаются встать между Турцией и Азербайджаном

Редакция 1news19:20 - Сегодня
Омер Челик: Некоторые страны пытаются встать между Турцией и Азербайджаном

Некоторые государства предпринимают попытки дестабилизировать отношения между Турцией и Азербайджаном.

Об этом заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

Как сообщает Haber Global, он отметил, что Анкару и Баку связывают прочные братские отношения, основанные на принципе «Одна нация — два государства».

По словам Челика, у каждой страны есть собственная внутренняя и внешняя политика, поэтому разногласия по отдельным вопросам возможны. При этом Турция и Азербайджан, как братские государства, решают возникающие вопросы посредством диалога.

Он также подчеркнул, что между президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым существуют братские отношения.

«Некоторые страны пытаются встать между Турцией и Азербайджаном. Мы не позволим им добиться своих целей», — заявил Челик.

Он также обратил внимание на то, что некоторые группы и пользователи социальных сетей в Турции, по его словам, ошибочно направляют свои претензии против Азербайджана.

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