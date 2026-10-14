Администрация Трампа назначила нового посла по борьбе с торговлей людьми

Администрация президента США назначила Барберу Торнхилл (Barbera Thornhill) послом Госдепа по особым поручениям в сфере борьбы с торговлей людьми и мониторинга.

На этом посту Торнхилл будет координировать международные усилия по предотвращению торговли людьми, защите пострадавших и привлечению виновных к ответственности.

В ее обязанности также войдут оценка политики других стран в этой сфере и развитие сотрудничества с зарубежными партнерами и профильными ведомствами.

Согласно официальным данным Белого дома, администрация Трампа направила кандидатуру Торнхилл на рассмотрение Сената 11 мая, а 25 июня она приняла участие в слушаниях в комитете Сената по международным отношениям. 22 июля комитет поддержал ее кандидатуру и передал вопрос на рассмотрение Сената.