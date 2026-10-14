 В Казахстане задержали Navai по подозрению в контрабанде наркотиков - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Казахстане задержали Navai по подозрению в контрабанде наркотиков - ФОТО

Феликс Вишневецкий19:35 - Сегодня
В Казахстане задержали Navai по подозрению в контрабанде наркотиков - ФОТО

В Казахстане задержали российского рэп-исполнителя азербайджанского происхождения Наваи Бакирова, известного под сценическим именем Navai.

Его подозревают в попытке контрабанды наркотических средств - об этом сообщает 1news.az со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области.

По данным полиции, артиста задержали 13 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан - операцию провели сотрудники полиции совместно с пограничниками.

При проверке автомобиля, в котором передвигался исполнитель, обнаружили и изъяли наркотическое средство.

«Возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Иная информация разглашению не подлежит», - сообщили в полиции.

Отметим, что 14 октября у Navai должен был состояться концерт в Астане, однако мероприятие отменили или перенесли на неопределенную дату - организаторы объяснили это техническими причинами.

 


 

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