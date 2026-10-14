Рассмотрены проекты решений и заявлений, которые будут приняты на 7-м саммите СВМДА - ФОТО

14 октября в Баку под председательством Азербайджана состоялось заседание Комитета старших должностных лиц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании были рассмотрены проекты решений и заявлений, которые будут приняты на 7-м Саммите СВМДА, который состоится 15 октября в Баку.

Достигнута договоренность по проектам документов, посвященным деятельности за последние два года в рамках председательства Азербайджана в СВМДА, будущим направлениям сотрудничества между государствами — членами СВМДА, а также организационным вопросам Совещания, и принято соответствующее решение о представлении проектов на рассмотрение Саммита.