Погода на четверг: в Баку ожидается до 28 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 15 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться тучами. В основном осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха ночью составит +17…+20°, днем - +23…+28°. Атмосферное давление понизится с 764 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит +15…+19°, днем - +24…+29°. В горных районах ночью ожидается +7…+12°, днем - +18…+23°.