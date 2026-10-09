В Азербайджане начнут проверять школьную форму учеников и одежду педагогов
В государственных общеобразовательных учреждениях проведут мониторинги соблюдения требований к школьной форме.
В государственных общеобразовательных учреждениях начнутся мониторинги соблюдения правил ношения единой формы, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования Азербайджана.
В ходе проверок планируется оценить, насколько учащиеся соблюдают требования к школьной форме, установленные соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики, а также насколько одежда педагогов соответствует характеру их профессиональной деятельности и деловой обстановке.
Отмечается, что контроль за соблюдением правил ношения единой формы в образовательных учреждениях осуществляет руководство школ. Соответствующие вопросы, касающиеся школьной формы, обсуждаются и решаются педагогическими советами.
При этом непосредственная ответственность за посещение учащимися занятий в установленной школьной форме возлагается на родителей.
«Главная цель введения единых требований к одежде - формирование в образовательных учреждениях дисциплинированной, аккуратной и равноправной образовательной среды», - отмечают в госагентстве.
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