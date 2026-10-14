 ФК «Трактор» — критикам Азербайджана: «Почему вы молчите, когда речь заходит об Иране?» | 1news.az | Новости
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ФК «Трактор» — критикам Азербайджана: «Почему вы молчите, когда речь заходит об Иране?»

Редакция 1news17:35 - Сегодня
ФК «Трактор» — критикам Азербайджана: «Почему вы молчите, когда речь заходит об Иране?»

На официальной странице тебризского футбольного клуба «Трактор» в социальной сети Facebook опубликовано резонансное заявление, посвященное проблеме языковой и культурной дискриминации тюрок в Иране.

Также авторы заявления подвергли критике некоторые круги в Турции, спекулирующие на теме единой формы в азербайджанских школах.

«В мусульманской стране не может быть запрета на хиджаб, но может быть турецкая вражда! В Иране проживает около 40 миллионов тюрок, но уже более 100 лет в школах запрещено обучение на тюркском языке, никто не может говорить на своем родном языке. Никто не может дать своему ребенку тюркское имя. Никто не может дать тюркское название компании, магазину или другим подобным заведениям. Действительны только персидский и арабский! Да и самому президенту с трудом разрешают говорить на родном языке!» — говорится в публикации.

В связи с поднятой в определенных турецких кругах истерией вокруг темы единой школьной формы в азербайджанских школах футбольный клуб отметил следующее: « вы все стали врагами своим братьям! При этом вы и слова не молвите о происходящей уже 100 лет в Иране ассимиляции мусульманских тюрок! Раз уж права мусульман так важны для вас, раз вы так рассуждаете о человечности, разве живущие здесь люди — не мусульмане? Почему вы молчите, когда речь заходит об Иране?!»

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