«Sevginin sınağı»: Новый тизер художественного фильма «44» - ВИДЕО

В связи с выходом на большие экраны художественного фильма «44» было подготовлено 12 тизеров, большую часть из которых зрители уже увидели в социальных сетях.

«Представляем вашему вниманию тизер «Sevginin sınağı» художественного фильма «44», - отмечает в Instagram помощник президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, делясь в социальной сети одиннадцатым из 12 тизеров.

Отметим, что фильм «44», посвященный героизму азербайджанского народа в Отечественной войне и направленный на воспитание молодого поколения в патриотическом духе и сохранение исторической памяти, демонстрируется в кинотеатрах страны с 15 октября.

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