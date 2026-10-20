В Билясуваре перевернулся Mercedes: есть погибший и раненый

В Билясуваре произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az, происшествие зафиксировано на автомобильной дороге Билясувар - Бахрамтепе. Управляемый Эльвином Магеррамовым (1989 г.р.) автомобиль марки Mercedes потерял управление и перевернулся.

В результате аварии находившийся в машине пассажир Эльнур Рустамов (1996 г.р.) от полученных травм скончался на месте происшествия. Получивший ранения водитель был госпитализирован в Имишлинскую районную центральную больницу.

По данному факту ведется расследование.