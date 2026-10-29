TƏBİB прокомментировал ситуацию с отравившимися школьниками в поселке Джейранбатан - ОБНОВЛЕНО

29 октября 2026 года около 15:50 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из средней школы, расположенной в поселке Джейранбатан города Сумгайыт.

Как сообщили в ответ на запрос 1news.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), по адресу незамедлительно была направлена бригада скорой медицинской помощи.

В ведомстве уточнили, что прибывшие на место специалисты оказали необходимую помощь 8 лицам.

17:05

В поселке Джейранбатан 10 учащихся полной средней школы № 2 отравились.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, предположительно, школьники отравились попкорном.

В настоящее время на территорию школы привлечена бригада скорой медицинской помощи.