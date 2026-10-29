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Блок Биби лидирует: удастся ли сформировать коалицию без новых выборов?

Ляман Гасанова15:58 - Сегодня
Блок Биби лидирует: удастся ли сформировать коалицию без новых выборов?

Блок премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, согласно предварительным результатам парламентских выборов, может получить 53 места в Кнессете, тогда как оппозиционный блок — 48.

Арабские партии, по последним данным, претендуют на 19 мандатов.

Как сообщает Центральная избирательная комиссия, к вечеру среды было подсчитано более пяти миллионов голосов. Подсчёт бюллетеней в двойных конвертах должен был продолжиться ночью. Окончательные результаты планируется представить президенту страны на следующей неделе.

Ни один из основных политических блоков пока не располагает необходимыми для формирования правительства 61 мандатом без поддержки арабских партий. На фоне продолжающегося подсчёта голосов обсуждаются различные варианты формирования будущей коалиции, в том числе создание правительства национального единства с участием лидера оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкота.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна должна сделать всё возможное, чтобы избежать проведения новых выборов.

Вместе с тем избирательный процесс оказался в центре внимания в связи с обвинениями в возможных нарушениях и подозрениями в иностранном вмешательстве. Партия «Ликуд» заявила о предполагаемых фактах подкупа избирателей, угрозах и манипуляциях с бюллетенями, однако полиция Израиля сообщила об отсутствии следственных или разведывательных данных, подтверждающих утверждения о фальсификации результатов.

Председатель Центральной избирательной комиссии Ноам Зольберг поручил главе Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Давиду Зини проверить информацию о возможном иностранном финансировании, которое могло быть направлено на неправомерное влияние на ход голосования, в том числе на повышение явки арабских избирателей.

По сообщениям влиятельных израильских СМИ, расследование также касается возможных каналов перевода денежных средств и информации о конвертах с наличными и бюллетенями. Ведомству предстоит установить происхождение средств и проверить обоснованность подозрений. На данный момент результаты расследования не опубликованы.

Парламентские выборы в Израиле состоялись 27 октября. По предварительным данным, явка составила 77,7%. Политическим силам предстоят переговоры о формировании коалиции, от итогов которых будет зависеть состав будущего правительства.

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