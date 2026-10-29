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Kan: Израиль запросил у США разрешение на удары по энергообъектам в Иране

Редакция 1news15:37 - Сегодня
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Kan: Израиль запросил у США разрешение на удары по энергообъектам в Иране

Израиль запросил у Вашингтона разрешение на нанесение ударов по энергетическим объектам в Иране, которые ранее не подвергались атакам, в случае возобновления военной кампании против Тегерана.

Об этом со ссылкой на израильский источник сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, Израиль надеется получить одобрение со стороны главы американской администрации Дональда Трампа на нанесение ударов по целям, в отношении которых Вашингтон пока не давал зеленого света, в частности по энергетическим объектам.

В среду президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Огайо в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США заявил, что намерен «очень быстро» добиться завершения войны против Ирана.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Затем администрация США фактически сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы против Ирана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций.

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