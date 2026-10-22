Вагиф Садыгов вручил верительные грамоты президенту Швейцарии - ФОТО

Посол Азербайджана в Швейцарии Вагиф Садыгов вручил верительные грамоты президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену.

Об этом дипмиссия сообщила в соцсети Х.

Напомним, что Вагиф Садыгов распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 4 сентября назначен послом в Швейцарии.