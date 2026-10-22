Вагиф Садыгов вручил верительные грамоты президенту Швейцарии - ФОТО
Посол Азербайджана в Швейцарии Вагиф Садыгов вручил верительные грамоты президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену.
Об этом дипмиссия сообщила в соцсети Х.
Напомним, что Вагиф Садыгов распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 4 сентября назначен послом в Швейцарии.
Today, H.E. Mr. Vaqif Sadıqov, Ambassador of the Republic of Azerbaijan to the Swiss Confederation, presented his Letter of Credence to H.E. Guy Parmelin, President of the Swiss Confederation. 🇦🇿🇨🇭 https://t.co/RaGxOk5QJX — AzEmbBern (@AzEmbBern) October 22, 2026
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