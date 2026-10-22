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Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы и незаконного оборота оружия

Редакция 1news23:00 - 22 / 10 / 2026
Азербайджан поднял в ООН вопрос минной угрозы и незаконного оборота оружия

Азербайджан в рамках тематических дискуссий Первого комитета (Комитета по разоружению и международной безопасности) 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по обычным вооружениям привлек внимание к проблемам минной угрозы и имевшего место во время бывшего конфликта незаконного оборота оружия на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, заявление зачитал первый секретарь постоянного представительства Азербайджана при ООН Магсад Гусейнов.

По его словам, на протяжении почти трех десятилетий часть оккупированных территорий Азербайджана превратилась в "серую зону", создававшую благоприятные условия для незаконной деятельности, в том числе незаконного оборота обычных вооружений, боеприпасов и сопутствующих материалов.

Было отмечено, что после восстановления суверенитета Азербайджана на этих территориях был усилен пограничный контроль, что позволило снизить риск незаконного оборота оружия.

В ходе дискуссий особое внимание было уделено масштабам минной угрозы на освобожденных территориях Азербайджана. Было указано, что за последние три десятилетия более 3 500 человек стали жертвами мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Так, с ноября 2020 года 443 гражданина Азербайджана, в том числе женщины и дети, погибли или получили ранения в результате взрывов мин. Было подчеркнуто, что число жертв продолжает расти.

Было доведено до сведения, что минное загрязнение территорий не только создает угрозу для жизни людей, но и препятствует восстановительным работам, ограничивает использование сельскохозяйственных земель, затрудняет безопасное и достойное возвращение вынужденных переселенцев на родные земли.

Дипломат подчеркнул, что для устранения минной угрозы необходимо укрепление международной солидарности, расширение партнерства и увеличение помощи в деятельности по гуманитарному разминированию.

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