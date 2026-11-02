Около 200 болельщиков поддержат «Сабах» в матче с «Викингом» в Норвегии
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Футбольный клуб «Сабах» в матче IV тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Викинга» в Норвегии поддержат около 200 болельщиков.
Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы азербайджанского клуба Эльнур Гамидов.
По его словам, команда отправится в Ставангер чартерным рейсом.
«Вылетаем в Норвегию в 15:00. Ожидается, что команду поддержат около 200 болельщиков. К дню матча это число может измениться. К нам поступило примерно 200 обращений», — сказал он.
Напомним, что матч «Викинг» — «Сабах» состоится в ночь на 5 ноября, начало — в 00:00 по бакинскому времени.
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