Около 200 болельщиков поддержат «Сабах» в матче с «Викингом» в Норвегии

Футбольный клуб «Сабах» в матче IV тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Викинга» в Норвегии поддержат около 200 болельщиков.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил руководитель пресс-службы азербайджанского клуба Эльнур Гамидов.

По его словам, команда отправится в Ставангер чартерным рейсом.

«Вылетаем в Норвегию в 15:00. Ожидается, что команду поддержат около 200 болельщиков. К дню матча это число может измениться. К нам поступило примерно 200 обращений», — сказал он.

Напомним, что матч «Викинг» — «Сабах» состоится в ночь на 5 ноября, начало — в 00:00 по бакинскому времени.