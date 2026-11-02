SOCAR PETROLEUM и KFC Azerbaijan объявляют о масштабировании сети ресторанов на АЗС - ФОТО

ЗАО «SOCAR PETROLEUM» и KFC Azerbaijan подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий масштабное расширение сети ресторанов KFC на автозаправочных станциях под брендом SOCAR.

В рамках партнёрства в течение ближайших 12 месяцев планируется открытие новых ресторанов KFC на территории автозаправочных станций «SOCAR PETROLEUM», обладающих одной из наиболее развитых и широких сетей обслуживания в стране.

Совместный проект направлен на формирование нового уровня сервиса для водителей, путешественников и их семей за счёт объединения в одном месте качественного топлива, удобной инфраструктуры, круглосуточного обслуживания (24/7) и всемирно известных блюд KFC. Открытие новых ресторанов позволит сделать KFC ещё доступнее для жителей и гостей страны, а также повысить удобство обслуживания клиентов.

Важной составляющей проекта станет создание новых рабочих мест и развитие кадрового потенциала страны. Расширение сети откроет дополнительные возможности для профессиональной подготовки, карьерного роста и развития молодых специалистов в сфере ресторанного бизнеса.

Сегодня сеть KFC в Азербайджане насчитывает 42 ресторана. Одним из ключевых принципов бренда остаются свежесть приготовления и высокое качество продукции. Курица ежедневно готовится непосредственно в ресторанах, где каждый кусочек вручную панируется по фирменной рецептуре KFC. Для приготовления используется исключительно цельное куриное мясо — без фарша и переработанных мясных продуктов. Такой подход позволяет сохранять традиционный вкус и высокие стандарты качества KFC.

Партнёрство «SOCAR PETROLEUM» и KFC Azerbaijan станет важным шагом в развитии современной придорожной инфраструктуры Азербайджана, способствуя формированию новых стандартов комфорта и качества обслуживания клиентов.