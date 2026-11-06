Эрдоган: мирные договоренности по урегулированию в Газе не выполняются

Договоренности о мире в секторе Газа не выполняются, что ведет лишь к усилению ненависти и вражды.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на международном форуме TRT World Forum.

"Мирное соглашение по Газе, для подписания которого мы приложили большие усилия, к сожалению, не выполняется. Принцип соблюдения взятых обязательств, лежащий в основе международных отношений, не реализуется на практике. Все должны понять, что таким образом невозможно решить ни одну проблему. Все должны видеть, что это лишь способствует усилению атмосферы ненависти и вражды", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что "в Газе произошел крупнейший геноцид современности". "С октября 2023 года в результате израильских атак в Газе были безжалостно убиты 75 тыс. человек, большинство из которых женщины и дети. Еще 176 тыс. человек получили ранения", - отметил он.

Президент Турции также обратил внимание "на один крайне показательный и постыдный факт", связанный с гибелью представителей СМИ на Ближнем Востоке. "Во время геноцида в Газе были убиты более 270 представителей прессы", - заявил Эрдоган.

По его словам, "доверие к международным организациям, которые считают себя авторитетами в вопросах свободы прессы не меньше, чем Совет Безопасности ООН, также должно быть поставлено под сомнение".

По мнению Эрдогана, происходящие в мире события свидетельствуют о несостоятельности существующей системы международных отношений. "Уже не только мы, но и весь мир видит и понимает одну истину: невозможно решить сегодняшние проблемы рецептами вчерашнего дня. Все мы внимательно наблюдаем за тупиковой ситуацией, в которой оказалась нынешняя международная система, созданная 81 год назад тогдашними обладателями власти и привилегий. Если посмотреть на события, происходящие прежде всего в нашем регионе, а также в других частях мира, становится очевидно, что система фактически признала свое банкротство", - заключил турецкий президент.