Ильхам Алиев: Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться нашей Победой

Азербайджанский народ во время 44-дневной Отечественной войны объединился в единый кулак.

Эта Победа вечно будет жить в наших сердцах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Джахангирбейли и Солтанлы Джебраильского района.

«Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться этой Победой, потому что мы, проливая кровь на поле боя, восстановили справедливость, восстановили свое достоинство и свои права», - подчеркнул глава государства.