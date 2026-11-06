Национальное агентство кибербезопасности призывает усилить меры по защите персональных данных

В последнее время на международном и региональном уровнях участились случаи утечки больших объемов персональных данных в результате инцидентов безопасности в информационных системах государственных и частных организаций.

Эти происшествия в очередной раз демонстрируют важность своевременного выявления существующих рисков в сфере защиты персональных данных и усиления превентивных мер безопасности.

Как сообщает Национальное агентство кибербезопасности, результаты проводимых им расследований случаев ненадлежащей защиты персональных данных показывают, что среди основных факторов, способствующих утечкам, - недостаточное применение мер защиты в информационных системах и несвоевременное обновление программного обеспечения.

К другим причинам относятся ненадлежащее управление доступом к системам и правами на получение персональных данных, отсутствие четко определенных обязательств по обеспечению безопасности при взаимодействии со сторонними поставщиками услуг, а также недостаточный контроль за их выполнением.

Кроме того, утечкам способствует несвоевременное выявление и устранение рисков, связанных с защитой персональных данных.

В связи с этим Национальное агентство кибербезопасности призывает владельцев и операторов персональных данных оценить эффективность действующих организационных и технических мер по их защите, а также усилить эти меры с учетом выявленных рисков.

В Агентстве напоминают, что сбор и обработка персональных данных предполагают обязательное обеспечение их защиты. Передача обработки персональных данных третьим лицам не освобождает от предусмотренных законодательством обязательств по их защите. Нарушение этих обязательств в установленных законом случаях может повлечь административную ответственность.

Национальное агентство кибербезопасности держит на контроле соблюдение требований законодательства в сфере защиты персональных данных и принимает необходимые меры для устранения выявленных несоответствий.

«Надежная защита персональных данных - это не только требование законодательства, но и важное условие обеспечения прав граждан и доверия к цифровым услугам», - подчеркивают в Агентстве.

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