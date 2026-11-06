В Баку пассажирский автобус попал в аварию, есть пострадавшие

В Баку произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как стало известно Oxu.Az, инцидент произошел в поселке Рамана Сабунчинского района столицы.

Напротив средней школы № 337 в поселке пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 162, не справился с управлением и врезался в ехавший впереди автомобиль марки Opel.

От удара Opel также вылетел с дороги и сбил пешехода, находившегося на обочине. Сообщается, что пострадавшие есть и в автобусе.

По факту проводится расследование.