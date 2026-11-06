В Баку пассажирский автобус попал в аварию, есть пострадавшие
В Баку произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.
Как стало известно Oxu.Az, инцидент произошел в поселке Рамана Сабунчинского района столицы.
Напротив средней школы № 337 в поселке пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 162, не справился с управлением и врезался в ехавший впереди автомобиль марки Opel.
От удара Opel также вылетел с дороги и сбил пешехода, находившегося на обочине. Сообщается, что пострадавшие есть и в автобусе.
По факту проводится расследование.
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