 Уголовное дело Кямрана Асадова: гособвинитель озвучил запрашиваемые сроки наказания | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Уголовное дело Кямрана Асадова: гособвинитель озвучил запрашиваемые сроки наказания

Редакция 1news18:30 - Сегодня
Читать на других языках:English
Уголовное дело Кямрана Асадова: гособвинитель озвучил запрашиваемые сроки наказания

Завершилось судебное следствие по уголовному делу Кямрана Асадова и Гюндуза Аббасова, обвиняемых в незаконном проносе технических средств на выпускные и вступительные экзамены.

Как сообщает АПА, сегодня на заседании в Гянджинском городском суде под председательством судьи Эльчина Мамедова Кямран Асадов и Гюндуз Аббасов выступили с последним словом.

Кямран Асадов заявил, что не признаёт себя виновным по предъявленному обвинению. Гюндуз Аббасов, в свою очередь, сообщил, что частично признаёт свою вину.

Затем выступил государственный обвинитель.

Прокурор запросил для Кямрана Асадова 3 года, а для Гюндуза Аббасова — 3 года и 6 месяцев лишения свободы.

Отметим, в информации пресс-службы Генеральной прокуратуры говорится, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было продолжено предварительное расследование в связи с информацией, поступившей из Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) в Службу государственной безопасности об оказании незаконной помощи лицам, участвовавшим во вступительных и выпускных экзаменах в 2025 году, в нарушение «Правил приёма студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики».

В ходе предварительного следствия возникли основания для подозрения в том, что Аббасов Гюндуз Яшар оглу, осуществлявший частную предпринимательскую деятельность в сфере подготовки абитуриентов в виде курсов, незаконно изготавливал технические средства для тайного получения (и передачи) информации, предназначенные для помощи на вступительных и выпускных экзаменах, а также, вступив в преступный сговор с Кямраном Асадовым, установил эти устройства на 15 абитуриентах и тем самым оказал им незаконную помощь во время экзаменов.

Кроме того, были выявлены основания для подозрения в том, что Гусейнов Санан Расим оглу без получения специального разрешения, в нарушение требований соответствующих нормативно-правовых актов, втайне осуществил продажу на территории города Сумгайыт 31 единицы технических средств, предназначенных для скрытого получения информации и которые могут использоваться ограниченным кругом лиц.

На основании собранных доказательств Г. Аббасову были предъявлены обвинения по статьям 302.3 (незаконная продажа и приобретение с целью продажи технических средств, предназначенных для тайного получения информации) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, К. Асадову — по статьям 302.3 и 32.5, 308.1 УК АР (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями), Санану Гусейнову — по статье 302.3 того же Кодекса. На основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в отношении Г. Аббасова была избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении других лиц — по решению следственного органа — меры пресечения, не связанные с арестом.

Предварительное следствие по уголовным делам завершено, и материалы направлены для рассмотрения в соответствующие суды.

Отмечено, что Кямран Асадов и ранее привлекался к уголовной ответственности Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре по статьям 178.2.4 и 310 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, дело было передано в суд, и решением суда от 18.02.2015 года он был приговорён к выплате штрафа (дополнительное наказание) и 2 годам исправительных работ (основное наказание) с удержанием 15% заработка в пользу государства.

Поделиться:
393

Актуально

Хроника

На страницах Президента в соцсетях опубликован видеоролик о поездке в Джебраил и ...

Мнение

Пашиняну можно все? Брюссель меняет права человека на безвиз

Общество

Объявленные в розыск граждане Азербайджана задержаны на территории Грузии

Общество

В «Бейликских садах» Лачина прошла акция по посадке деревьев при финансовой ...

Общество

Уголовное дело Кямрана Асадова: гособвинитель озвучил запрашиваемые сроки наказания

В Баку пассажирский автобус попал в аварию, есть пострадавшие

В Азербайджане семьям шехидов и лицам с инвалидностью вследствие войны предоставили еще 130 квартир - ФОТО

Национальное агентство кибербезопасности призывает усилить меры по защите персональных данных

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Арсен Агамалян: Эту поездку я не забуду никогда. Баку, какой же ты прекрасный - ФОТО

МВД: Задержан охранник, нанесший травмы сотруднику APA Group, возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В Азербайджане вводят новое правило в отношении трудовых отпусков

Бахтияр Дали был не один: адвокат пострадавшей рассказал подробности - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

«Туран-Товуз» обыграл «Карабах» и ворвался в топ-3

Сегодня, 20:24

В Армении 30% опрошенных граждан не знают президента страны

Сегодня, 20:05

На страницах Президента в соцсетях опубликован видеоролик о поездке в Джебраил и Зангилан - ВИДЕО

Сегодня, 19:45

Эрдоган: мирные договоренности по урегулированию в Газе не выполняются

Сегодня, 19:25

Иран сбил 16-й беспилотник США MQ-1 над островом Кешм

Сегодня, 18:55

Упразднено Постоянное представительство Нахчывана в Баку

Сегодня, 18:38

Уголовное дело Кямрана Асадова: гособвинитель озвучил запрашиваемые сроки наказания

Сегодня, 18:30

В Баку пассажирский автобус попал в аварию, есть пострадавшие

Сегодня, 18:25

Президент: Возвращение на родные земли бывших вынужденных переселенцев было заветной мечтой каждого нашего гражданина

Сегодня, 18:17

В Азербайджане семьям шехидов и лицам с инвалидностью вследствие войны предоставили еще 130 квартир - ФОТО

Сегодня, 18:15

Сборная Азербайджана по тамблингу стала трехкратным чемпионом мира

Сегодня, 18:10

Ильхам Алиев: Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться нашей Победой

Сегодня, 18:05

Национальное агентство кибербезопасности призывает усилить меры по защите персональных данных

Сегодня, 18:00

Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и ООН - ФОТО

Сегодня, 17:55

Во Франции в ДТП со школьным автобусом есть погибшие и раненые

Сегодня, 17:50

Пашиняну можно все? Брюссель меняет права человека на безвиз

Сегодня, 17:40

Танкер обстреляли в Ормузском проливе у берегов Омана

Сегодня, 17:35

В Агстафе три члена одной семьи госпитализированы с отравлением

Сегодня, 17:30

Перуанская пресса написала о Дне Победы Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 17:20

Объявленные в розыск граждане Азербайджана задержаны на территории Грузии

Сегодня, 17:08
Все новости
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы
1news TV

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

Прошло шесть лет со дня славной победы доблестной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, Верховного главнокомандующегоСегодня, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18