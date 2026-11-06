Сборная Азербайджана по тамблингу стала трехкратным чемпионом мира

Сборная Азербайджана по тамблингу в очередной раз завоевала титул чемпиона мира.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на турнире, проходившем в китайском городе Нанкин с 4 по 8 ноября, сборная выиграла золотую медаль и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Команда в составе Михаила Малкина, Тофига Алиева, Адиля Гаджизаде и Алексея Караташова, продемонстрировав в финале уверенное выступление, защитила титул, завоеванный на прошлом чемпионате мира.

Таким образом, сборная Азербайджана удостоилась звания трехкратного чемпиона мира.