Сборная Азербайджана по тамблингу стала трехкратным чемпионом мира
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Сборная Азербайджана по тамблингу в очередной раз завоевала титул чемпиона мира.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на турнире, проходившем в китайском городе Нанкин с 4 по 8 ноября, сборная выиграла золотую медаль и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.
Команда в составе Михаила Малкина, Тофига Алиева, Адиля Гаджизаде и Алексея Караташова, продемонстрировав в финале уверенное выступление, защитила титул, завоеванный на прошлом чемпионате мира.
Таким образом, сборная Азербайджана удостоилась звания трехкратного чемпиона мира.
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