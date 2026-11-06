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Пашиняну можно все? Брюссель меняет права человека на безвиз

Себа Агаева17:40 - Сегодня
Пашиняну можно все? Брюссель меняет права человека на безвиз

Границы европейской морали всегда были удивительно растяжимыми. 

В Брюсселе давно довели до совершенства искусство не замечать того, что не вписывается в удобную геополитическую картинку, и одновременно раздувать до масштабов вселенской катастрофы любое событие, происходящее там, где европейские интересы встретили отпор.

Этот политический феномен давно имеет прямое и емкое название — двойные стандарты.

Очередным наглядным и до неприличия откровенным подтверждением этой политики стал официальный демарш Еврокомиссии. Накануне комиссар ЕС по расширению Марта Кос выступила с почти торжественным заявлением: «Армяне стали на шаг ближе к безвизовым поездкам в Европейский союз. При поддержке ЕС граждане Армении теперь смогут получать новые биометрические паспорта, что ускорит прохождение пограничного контроля и облегчит путешествия. Армения делает выбор в пользу более тесных связей с Европой, и мы делаем так, чтобы этот выбор приносил реальную пользу ее народу».

Звучит красиво, вдохновляюще и демократично. Однако вся эта дипломатическая патока разливается Европой ровно в тот самый момент, когда в Ереване разворачивается масштабная облава на политическую оппозицию.

Пока европейские бюрократы рапортуют о биометрических паспортах и «ценностях свободной Европы», в Армении полным ходом идут жесткие силовые операции. Правительство Никола Пашиняна, ощущая шаткость собственного положения, включило маховик репрессий на полную мощность. 

После задержаний в период парламентских выборов буквально вчера последовала новая волна силовых действий: обыски по десяткам адресов, уголовное преследование оппозиционных лидеров и новые решения об их заключении под стражу. 

Поводом для нового витка эскалации стали события вокруг партии «Сильная Армения» и ее лидера Самвела Карапетяна. Силовые структуры провели масштабную спецоперацию: одновременно состоялись обыски по десяткам адресов, а десятки людей, включая политических лидеров, были задержаны. Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении заявило о расследовании по делу о нарушениях в частном секторе. Однако совпадение по времени между силовыми акциями и шагами оппозиции по консолидации сил указывает на явный политический подтекст происходящего.

Параллельно с делом вокруг Самвела Карапетяна набирает обороты еще один громкий процесс. 5 ноября суд принял решение оставить под стражей еще на три месяца председателя партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, который находится под арестом с 7 июля 2026 года.

Политику инкриминируют мошеннические операции и отмывание 21 миллиона долларов, связанных с работой Армяно-иранской торговой палаты в период с 2022 по 2024 год. Отдельным эпизодом в деле проходит афера с поставками топлива, в ходе которой, по версии следствия, было похищено 934 тысячи долларов.

Разумеется, юридическую обоснованность этих претензий еще предстоит оценить суду. Тем не менее вынести за скобки политическую подоплеку невозможно: под стражей продолжает оставаться очередной ключевой фигурант оппозиционного поля.

Таким образом, зачищается политическое поле, глушится инакомыслие, а силовые структуры и суды ведут себя так, как не ведут себя даже в самых жестких автократиях.

Казалось бы, вот он — прямой повод для брюссельских защитников прав человека забить во все колокола! Где же мгновенные экстренные заседания Европарламента? Где суровые филиппики Верховною представителя ЕС по иностранным делам? Где грозные предупреждения о приостановке финансовой помощи?

В ответ — оглушительная, звенящая тишина. Ни единого слова озабоченности, ни малейшего намека на осуждение. Вместо этого — поглаживание по голове, похвала за «правильный геополитический выбор» и щедрый аванс в виде перспективы безвизового режима. Еврокомиссар Марта Кос словно не замечает автозаков на улицах Еревана, набитых арестованными оппозиционерами. Брюссель открыто дает понять: пока Пашинян демонстрирует лояльность Западу и выполняет нужные дипломатические реверансы, он может делать со своей оппозицией и собственным народом абсолютно все, что угодно. Избиения, незаконные аресты, давление на суды — все эти «незначительные издержки» европейская совесть легко прощает.

Но стоит перевести взгляд на соседний Азербайджан, как картина радикально меняется. Любое, даже самое незначительное событие во внутренней жизни Баку, любой рядовой административный или юридический эпизод мгновенно вызывает в европейских столицах коллективный приступ праведного гнева. Брюссельские институты наперебой строчат многостраничные резолюции, принимают заявления об «особой глубокой озабоченности», угрожают санкциями и читают лекции о правах человека, свободе слова и верховенстве закона.

Когда речь идет об Азербайджане, европейские дипломаты достают самый мощный микроскоп и разглядывают каждую деталь, изощряясь в формулировках и обвинениях. Но как только дело касается Армении, на глаза Брюсселя мгновенно надувается непроницаемая пелена.

Такое избирательное зрение уже давно не вызывает удивления. Оно лишь обнажает глубокий цинизм, на котором построена сегодняшняя внешняя политика Европейского союза. «Демократия», «права человека» и «свобода» для Брюсселя — это не незыблемые принципы, а обычный геополитический товар, инструмент давления и система условных знаков.

Если страна проводит независимую внешнюю политику, отстаивает свой национальный суверенный курс и не желает слепо подчиняться директивам из Брюсселя или Страсбурга, против нее тут же мобилизуется весь правозащитный арсенал Европы. Каждое действие такой страны будет объявлено «отходом от норм демократии».

Но если правительство готово развернуться в сторону Запада и выполнять нужные геополитические команды, Евросоюз выдаст ему абсолютную индульгенцию на любые внутренние репрессии. В этот момент права человека перестают интересовать брюссельских чиновников. Можно давить оппозицию, закрывать рты прессе, игнорировать законы — Еврокомиссия не просто закроет на это глаза, но еще и наградит очередной похвалой за «стремление к европейским ценностям».

Пафосные речи о биометрических паспортах на фоне массовых арестов в Ереване окончательно сорвали с Европы маску беспристрастного арбитра. Европейский союз окончательно превратил права человека в разменный монетный двор. И эта политика двойных стандартов уничтожает остатки доверия к Брюсселю гораздо быстрее и эффективнее, чем любые заявления его геополитических оппонентов.

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