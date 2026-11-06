В Армении 30% опрошенных граждан не знают президента страны

В Армении 30% респондентов не знакомы с деятельностью президента республики Ваагна Хачатуряна.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленного службой Gallup International.

"Самую низкую положительную оценку деятельности получил президент Армении Ваагн Хачатурян — 13,2%. С ним вновь повторилась история: 30% опрошенных либо не знакомы с его деятельностью, либо не знают, кто он вообще. Это в какой-то мере даже нелепо", — заявил глава армянского представительства Gallup International социолог Арам Навасардян на презентации результатов опроса.

При этом он обратил внимание, что более всего граждане довольны деятельностью Армянской апостольской церкви — 59,1%, и скорее довольны еще 13,9%. "На втором месте c определенным снижением рейтинга находятся армянские вооруженные силы — 46,6% респондентов заявили, что абсолютно довольны армянскими ВС, еще 21,2% — скорее довольны. За ВС следует армянский премьер Никол Пашинян. 31,1% респондентов абсолютно довольны его деятельностью, еще 20,8% — скорее довольны. И любопытно, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян практически не уступает Пашиняну. 30% опрошенных абсолютно довольны его деятельностью, еще 20% — скорее довольны", — отметил Навасардян.

Опрос проводился с 28 октября по 4 ноября методом телефонного интервью, в нем принял участие 1 001 человек. Погрешность составляет ±3%.