Объявленные в розыск граждане Азербайджана задержаны на территории Грузии

Еще 2 обвиняемых экстрадированы в нашу страну.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, в соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 1993 года и Европейской конвенции «Об экстрадиции» от 13 декабря 1957 года, ходатайства Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики Таира Айралова и Мирюсифа Гадирова были удовлетворены Министерством юстиции Грузии.

Так, в связи с тем, что по уголовному делу, расследуемому в отделе полиции Агстафинского района, были установлены обоснованные подозрения в совершении Таиром Айраловым повторной кражи путем незаконного проникновения в жилище, а также в здание, на склад или в иное хранилище группой лиц по предварительному сговору, а по уголовному делу, находящемуся в производстве Бакинского апелляционного суда, — в совершении Мирюсифом Гадировым особо тяжкого преступления путем укрывательства преступления без предварительного обещания, в отношении них были приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых, и они были объявлены в розыск в связи с тем, что скрылись от следствия.

Оба лица были задержаны на территории Грузии и доставлены в Азербайджанскую Республику соответствующими структурами Министерства юстиции.