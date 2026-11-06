Президент: Возвращение на родные земли бывших вынужденных переселенцев было заветной мечтой каждого нашего гражданина

Мы занимаемся строительством новых сел, городов, возвращением бывших вынужденных переселенцев на родные земли, и могу сказать, что весь азербайджанский народ живет этими помыслами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Джахангирбейли Зангиланского района и Солтанлы Джебраильского района.

«Возвращение на родные земли бывших вынужденных переселенцев, долгие годы живших в тяжелых условиях, было заветной мечтой каждого нашего гражданина, и прежде всего, конечно, самих переселенцев», - отметил глава государства.