Президент Ильхам Алиев: Главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров

Безусловно, многолетняя работа по строительству армии, повышению профессионального уровня и боеспособности Вооруженных сил, регулярное проведение военных учений, а также оснащение армии современной военной техникой и вооружением сыграли важную роль в достижении Победы.

Но главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня Победы.

Глава государства отметил, что путь, который вел нас вперед, был путем достоинства. «Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией», – добавил он.