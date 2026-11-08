Сила государства, воля лидера и подвиг солдата - формула азербайджанской Победы

Победа пришла за 44 дня. Но ее настоящая предыстория измеряется не неделями и даже не годами - целым поколением.

За каждым освобожденным городом, за каждым поднятым над родной землей флагом стояли решения, принятые задолго до 27 сентября 2020 года, экономические возможности, которые еще предстояло создать, армейские реформы, требовавшие времени, и государственная стратегия, рассчитанная на историческую перспективу. Поэтому 8 Ноября - это гораздо больше, чем памятная дата завершения военной кампании. Это день, когда соединились результаты многолетнего государственного строительства, политическая воля руководства страны и героизм народа, который дождался возвращения своих земель.

Победа готовилась задолго до первого выстрела

Невозможно понять масштаб произошедшего в 2020 году, если рассматривать Отечественную войну отдельно от предшествовавших ей десятилетий. После восстановления независимости Азербайджан оказался перед необходимостью одновременно решать задачи государственного строительства, преодоления экономического кризиса, укрепления международных позиций и защиты территориальной целостности. При общенациональном лидере Гейдаре Алиеве был заложен фундамент долгосрочной экономической стратегии, важнейшей частью которой стала нефтяная политика. Подписание 20 сентября 1994 года «Контракта века» позволило привлечь международные инвестиции, запустить масштабную разработку каспийских месторождений и создать условия для выхода азербайджанских энергоресурсов на мировые рынки. Строительство экспортных трубопроводов и создание Государственного нефтяного фонда стали элементами той же долгосрочной линии.

Смысл этой стратегии выходил далеко за пределы энергетики. Государству, которое должно было вернуть оккупированные территории, требовались самостоятельная финансовая база, современная инфраструктура, международные партнеры и армия, способная действовать на принципиально ином уровне. При президенте Ильхаме Алиеве экономический потенциал страны последовательно превращался в один из главных ресурсов укрепления обороноспособности. Закупка современных вооружений, развитие оборонной промышленности, расширение военно-технического сотрудничества, реформирование системы подготовки офицерских кадров и внедрение новых подходов к управлению войсками были частями единого процесса.

В этой связи особенно важно, что победа не стала результатом внезапной мобилизации ресурсов в момент начала войны. Она опиралась на продолжительную работу по созданию армии, способной решать поставленные перед ней задачи. И роль Верховного главнокомандующего здесь была одной из ключевых. На презентации книги «Война за Карабах: стратегия, технологии и победа» в Баку 3 ноября один из ее авторов - американский военный эксперт Джон Спенсер отдельно отметил ежедневное информирование Ильхамом Алиевым общества о ходе войны, его личный контроль за развитием ситуации на фронте и значение этой работы для информационного противостояния.

Однако решения руководства приобрели историческое значение лишь потому, что за ними стояла страна, готовая пройти через тяжелейшие испытания. Единство государства, народа и армии проявилось в готовности военнослужащих выполнять боевые задачи, общества - поддерживать фронт, а государственных институтов - обеспечивать бесперебойную работу страны в условиях войны. В этом единстве и заключалась одна из важнейших составляющих Победы.

Шуша, Гадрут и человек на поле боя

Сегодня, когда некоторые о войне 2020 года говорят преимущественно через призму беспилотников и высокоточного оружия, они пытаются свести ее результат лишь к технологическому превосходству. Однако такое объяснение слишком упрощает произошедшее. Современные вооружения сыграли огромную роль, но техника сама по себе не захватывает горные высоты, не проходит через труднодоступные леса, не принимает решения под огнем противника и не поднимается в атаку.

На презентации в Баку 3 ноября соавтор книги, отставной полковник армии США Лиам Коллинз, подчеркнул, что беспилотники сыграли свою роль, однако победа стала результатом стратегии, реализовывавшейся более 20 лет, а также создания, развития и применения вооруженных сил, способных выполнить задачу освобождения Карабаха. Джон Спенсер, в свою очередь, обратил внимание на человеческий фактор и на то, что исход боевых действий определяется не одной лишь технологией. Это выводы специалистов, которые изучали не только документы и видеоматериалы, но и непосредственно посещали места сражений, беседовали с участниками боевых действий - от командиров до рядовых военнослужащих.

Особое место в военной истории занимает операция по освобождению Гадрута, открывшая важный этап продвижения азербайджанских подразделений вглубь горной территории. Не менее показательной стала Шушинская операция. Природный рельеф, скальные склоны, лесные массивы и узкие подходы делали город исключительно сложной целью. Использовать тяжелую технику в привычном порядке было невозможно, а массированное применение огня могло привести к масштабным разрушениям. В этих условиях решающее значение приобрели действия подготовленных подразделений, которые преодолевали горные участки и вступали в ближний бой. Сочетание сил специального назначения с обычными армейскими подразделениями, гибкость командования и умение использовать особенности местности стали важными составляющими успеха.

Военная кампания запомнилась и нестандартными решениями. Использование переоборудованных самолетов Ан-2 в качестве ложных воздушных целей помогало выявлять позиции армянской противовоздушной обороны. Эта тактика, описанная в зарубежных военных исследованиях, показывает, насколько важны на современном поле боя способность ввести противника в заблуждение, разведка и взаимодействие различных средств поражения. Но и здесь технология была инструментом, а не самостоятельным творцом победы. За ней стояли расчет, подготовка, дисциплина и люди, которые должны были реализовать замысел в исключительно сложных условиях.

Именно поэтому история освобождения Шуши останется в памяти не как очередная демонстрация возможностей вооружения, а как свидетельство мужества азербайджанского солдата. На высотах и в узких горных проходах исход решали люди, готовые идти до конца. Их подвиг - центральная человеческая составляющая Победы, которую невозможно заменить никакой технической характеристикой.

Победа, которая продолжается

Есть существенная разница между прекращением огня и окончательным восстановлением государственного суверенитета. В международной практике немало конфликтов, десятилетиями остававшихся в подвешенном состоянии после заключения перемирия. В случае с Азербайджаном ситуация развивалась иначе. Итоги 44-дневной войны были закреплены трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, но восстановление полного суверенитета над всей территорией страны завершилось после антитеррористических мероприятий сентября 2023 года. Таким образом, военная победа получила свое продолжение, а многолетний конфликт перестал существовать.

При этом Баку не ограничился достижением военных целей. Азербайджан предложил Армении пять основных принципов нормализации отношений, основанных на взаимном признании суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ. Эти принципы были переданы Еревану в марте 2022 года и стали основой дальнейшего переговорного процесса. 8 августа 2025 года министры иностранных дел двух стран парафировали согласованный текст мирного соглашения в Вашингтоне. На сегодняшний день документ еще не подписан, однако сам факт продвижения переговоров от военного противостояния к согласованию межгосударственных отношений показывает, что Азербайджан продолжил отстаивать свои интересы уже дипломатическими средствами.

Важен и другой результат. Страна, которая добилась восстановления территориальной целостности, не остановилась на военном успехе. Карабах и Восточный Зангезур превратились в пространство масштабного восстановления, куда возвращаются люди, десятилетиями жившие вдали от родных домов. По состоянию на октябрь 2026 года в освобожденные территории вернулись более 40 тысяч человек, расселенных в 47 населенных пунктах. На восстановительные работы из государственного бюджета было выделено 25,5 миллиарда манатов. Размах предстоящих задач особенно заметен, если учесть, что комплексная программа развития охватывает территорию площадью около 13,6 тысячи квадратных километров - больше площади Ливана.

Отдельная и чрезвычайно тяжелая часть этой работы - разминирование. Более 300 тысяч гектаров уже очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Это не абстрактная статистика, а тысячи гектаров земли, которые постепенно возвращаются людям, сельскому хозяйству, строительству и нормальной жизни. Одновременно прокладываются автомобильные дороги, строятся мосты, тоннели, железнодорожные линии, аэропорты, возводятся жилые кварталы, школы и медицинские учреждения. Фактически государству приходится восстанавливать целые города и села, создавать инфраструктуру заново и параллельно обеспечивать безопасное возвращение населения.

Победа изменила и саму логику дальнейшего развития Вооруженных сил. После 2020 года армейские реформы не были свернуты за ненадобностью. Напротив, появились новые направления подготовки и организации войск, расширилась система подготовки коммандос. Первое подразделение коммандос было создано в Гадруте в декабре 2021 года, после чего такие части стали формироваться и в других регионах. Продолжалось обновление военного образования, совершенствование подготовки личного состава и развитие оборонно-промышленной базы.

Результат этой работы виден и в экономических показателях. За 2025 год в Азербайджане было произведено военной продукции на 1,4 миллиарда манатов, а экспорт продукции военного назначения осуществлялся почти в 20 стран. Государство, которое когда-то было вынуждено практически полностью зависеть от внешних поставок вооружений, постепенно формирует собственные производственные компетенции и выходит на международные рынки оборонной продукции.

Все это позволяет по-новому оценить место Азербайджана в региональной и международной политике. В академической литературе уже используется понятие «формирующаяся средняя держава» применительно к нашей стране. Такая оценка связана с совокупностью факторов - военным потенциалом, энергетической ролью, транспортной географией, самостоятельной дипломатической линией и способностью участвовать в решении региональных и международных вопросов. Азербайджан сегодня располагает возможностями, которых у него не было на протяжении значительной части современной истории. Когда говорят о сильнейшем Азербайджане за последние два столетия, имеют в виду не только военную мощь, но и способность государства самостоятельно определять свою повестку, защищать суверенитет, развивать экономику и превращать географическое положение в стратегическое преимущество.

8 Ноября напоминает нам о цене этого пути. За Победой стоят судьбы павших героев, гази, ветеранов, семей, которые ждали возвращения своих родных, и целого народа, сохранившего память о потерянных домах. Но смысл этой даты не исчерпывается воспоминанием о 2020 годе. Победа стала отправной точкой для нового этапа государственного развития - от восстановления суверенитета до возвращения людей на родную землю, от обновления армии до расширения международных возможностей страны.

И, пожалуй, главный итог заключается в том, что Азербайджан сумел превратить историческую цель в конкретный результат. На поле боя были освобождены территории, дипломатия получила новую повестку, а на месте разрушенных населенных пунктов постепенно возникает новая жизнь. Поэтому День Победы - это одновременно память о подвиге и оценка того, что страна смогла сделать после него.